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      Возможен ли прямой диалог между Украиной и боевиками: ответ Геращенко

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      Геращенко исключает возможность прямого диалога с главарями боевиков
      Геращенко исключает возможность прямого диалога с главарями боевиков / Фото из открытых источников

      Никакого прямого диалога с главарями боевиков Украина вести не будет. В Минских договоренностях об их присутствии нет ни слова.

      В минском формате принимают участие Украина, Россия и ОБСЕ, напомнила вице-спикер Верховной рады и представитель контактной группы Ирины Геращенко.

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      При этом она отметила, что Россия выступает там не как посредник, а как ответственная за выполнение Минских соглашений сторона.

      Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон – Украины, РФ и ОБСЕ. В Минских соглашениях нет ни слова об "ЛНР/ ДНР",
      – написала вице-спикер.

      Геращенко подчеркнула, что все "органы власти республик" являются нелегитимными и не признаны даже в России.

      "Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какими бы не были фамилии этих людей, – это лишь бред Кремля. С Кремлем, посредством наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить об освобождении Донбасса", – отметила она.

      Главарь боевиков Денис Пушилін заявил, что готов к прямым переговорам с Киевом. С таким же заявлением выступил и вожак Леонид Пасечник.

      Что такое Минские соглашения? Это комплекс мер по выполнению Минского протокола, согласованного на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" или переговоры "нормандской четверки".

      Минские соглашения содержат 13 пунктов. Это – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и его строгое выполнение, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также – мониторинг миссией ОБСЕ режима прекращения огня и отвода оружия с применением всех необходимых технических систем.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Ирина Геращенко Минские договоренности
      Источник: 24 Канал
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