Чи можливий прямий діалог між Україною та бойовиками: відповідь Геращенко

Ніякого прямого діалогу з ватажками бойовиків Україна вести не буде. У мінських домовленостях про їхню присутність немає жодного слова.

У мінському форматі беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ, нагадала віце-спікерка Верховної ради і представниця контактної групи Ірини Геращенко.

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При цьому вона зазначила, що Росія виступає там не як посередник, а як відповідальна за виконання мінських угод сторона.

Під угодами стоять підписи представників трьох сторін – України, РФ та ОБСЄ. У мінських угодах немає ні слова про "ЛНР/ДНР",

– написала віце-спікерка.

Геращенко наголосила, що всі "органи влади республік" є нелегітимними і не визнані навіть у Росії.

"Тому і їх заяви так званих "представників", якими б не були прізвища цих людей, – це лише марення Кремля. З Кремлем, за посередництвом наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля будемо говорити про звільнення Донбасу", – зазначила вона.

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що готовий до прямих переговорів з Києвом. З такою ж заявою виступив і ватажок Леонід Пасічник.

Що таке мінські угоди?Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".



Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.