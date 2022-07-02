Об этом в новом интервью рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Путин проиграет, – бывший генсек НАТО оценил шансы России, если та нападет на Литву

В каких условиях начнется конфликт между НАТО и Россией

На вопрос журналиста, возможно ли развертывание боевых между Россией и НАТО, эксгенсек подчеркнул, что хотел бы ответить утвердительным "нет", однако сегодня следует учитывать все возможные сценарии. Да, угрозы России, которые она выдвигает Литве, могут стать началом масштабного конфликта.

После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи (договора о НАТО по коллективной обороне – 24 канал), которая инициирует решительную военную ответ НАТО. Это конфликт с Россией,

– отметил Фог Расмуссен.

Во время совместного с Андреем Ермаком брифинга. эксгенсек также отметил, что в Альянсе не боятся кремлевского диктатора. Фог Расмуссен подчеркнул, что в НАТО будут делать все возможное для того, чтобы избежать возможной эскалации конфликта. И именно для этого сейчас активно поддерживают Украину.

В 2008 году НАТО допустила ошибку

Андерс Фог Расмуссен отметил, что НАТО в 2008 году должна была предоставить Украине план действий по вступлению в Альянс.

Он отметил, что промедление НАТО негативно повлияло на дальнейшие действия Путина. Президент России получил ложный сигнал, что он сможет продолжать захватывать территорию, и ему за это ничего не будет.

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