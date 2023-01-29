Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафон высказался по поводу десантных кораблей России в Черном море. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати говоря России нужно больше времени, – Гуменюк сказала, что сейчас "защищает" нас от массированной атаки
Что означают десантные корабли России в Черном море
Гуменюк подчеркнула, что резьба "это просто демонстрация силы". По ее словам, россияне уже очень давно не решаются приблизиться на расстояние вероятной высадки.
Потому что понимают, что есть оружие, которым они могут быть поражены. Пока они держатся на расстоянии 150 – 200 километров от контролируемого Украиной побережья,
– заявила она.
Также Гуменюк подчеркнула, что в своем информационном пространстве россияне представляют наличие десантных кораблей, как контроль над Черным морем, поскольку такая большая группировка находится в акватории.
"Хотя мы наблюдаем, фиксируем и провозглашаем, что они держатся в районе, который для них безопасен", - уточнила Гуменюк.
Она добавила, что даже в пунктах базирования оккупанты уже давно не чувствуют себя спокойно.
Когда Россия может нанести повторный массированный удар
- В ОК "юг" рассказали, сколько времени необходимо оккупантам, чтобы подготовиться к очередной атаке.
- Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что подготовка корабельной группировки России является косвенным доказательством начала ракетной атаки. По ее словам, 4 ракетоносителя, которые были вовлечены в обстрел 26 января, сейчас находятся на боевом дежурстве. Они не переснаряжались, уточнила она.
- Также Гуменюк отмечала, что после ракетной атаки враг использует беспилотники, чтобы разведать информацию по попаданиям и определиться с будущими целями.
- Представительница ОК "Юг" заявила, что с 26 января начались на 10 - 14 суток, которые им нужны для восстановления.
- Она отметила, что враг не изменил своих действий, однако такой подход только в пользу украинских военных.