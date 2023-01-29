Керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону висловилася щодо десантних кораблів Росії у Чорному морі. Про це пише 24 Канал.
До речі Росії треба більше часу, – Гуменюк сказала, що зараз "захищає" нас від масованої атаки
Що означають десантні кораблі Росії у Чорному морі
Гуменюк наголосила, що нарізі "це просто демонстрація сили". За її словами, росіяни вже дуже-дуже давно не наважуються наблизитися на відстань ймовірної висадки.
Тому що розуміють, що є зброя, якою вони можуть бути уражені. Наразі вони тримаються на відстані 150 – 200 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя,
– заявила вона.
Також Гуменюк наголосила, що у своєму інформаційному просторі росіяни репрезентують наявність десантних кораблів, як контроль над Чорним морем, оскільки таке велике угруповання перебуває в акваторії.
"Хоча ми спостерігаємо, фіксуємо і проголошуємо, що вони тримаються в районі, який є для них безпечним", – уточнила Гуменюк.
Вона додала, що навіть в пунктах базування окупанти вже давно не почуваються спокійно
Коли Росія може завдати повторного масованого удару
- В ОК "південь" розповіли, скільки часу необхідно окупантам, аби підготуватися до чергової атаки.
- Гуменюк вкотре наголосила, що підготовка корабельного угруповання Росії є непрямим доказом початку ракетної атаки. За її словами, 4 ракетоносії, які були залучені до обстрілу 26 січня, наразі перебувають на бойовому чергуванні. Вони не переспоряджалися, уточнила вона.
- Також Гуменюк зазначала, що після ракетної атаки ворог використовує безпілотники, щоб розвідати інформацію щодо влучань та визначитися з майбутніми цілями.
- Представниця ОК "Південь" заявила, що від 26 січня почалися на 10 – 14 діб, які їм потрібні для відновлення.
- Вона зазначила, що ворог не змінив своїх дій, однак такий підхід лише на користь українським військовим.