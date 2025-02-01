О взлете самолетов Ту-95 сообщают мониторинговые каналы, пишет 24 Канал. По предварительным данным, в небо подняли 3 – 5 вражеских самолетов, которые способны нести крылатые ракеты типа Х-101/Х-555.

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Сколько самолетов Ту-95 подняли россияне

В Воздушных силах ВСУ пока не подтверждали информацию о взлете Ту-95. В то же время мониторинговые каналы информируют, что самолеты держат курс в направлении Каспийского региона.

Именно оттуда враг обычно и наносит ракетные удары по Украине.

Если это боевой вылет, то, как пишут мониторы, вхождение Ту-95 в Саратовскую область состоится ориентировочно в 06:00. В то же время вхождение в Каспийский регион может ориентировочно состояться в 06:30.