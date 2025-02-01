Про зліт літаків Ту-95 повідомляють моніторингові канали, пише 24 Канал. За попередніми даними, у небо підняли 3 – 5 ворожих літаків, які здатні нести крилаті ракети типу Х-101/Х-555.

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Скільки літаків Ту-95 підняли росіяни

У Повітряних силах ЗСУ наразі не підтверджували інформацію про зліт Ту-95. Водночас моніторингові канали інформують, що літаки тримають курс у напрямку Каспійського регіону.

Саме звідти ворог зазвичай і завдає ракетних ударів по Україні.

Якщо це бойовий виліт, то, як пишуть монітори, входження Ту-95 до Саратовської області відбудеться орієнтовно о 06:00. Водночас входження до Каспійського регіону може орієнтовно відбутися о 06:30.