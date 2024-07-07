Эту информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ. До этого о вылете вражеских Ту-95 писали мониторинговые телеграмм-каналы.

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В небо взлетели российские Ту-95, которые могут нести Х-101

В Воздушных силах около 22:50 написали, что зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10. Следите за нашими сообщениями!

– отметили военные.

Воздушные силы также призвали граждан в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие!

В мониторинговом телеграм-канале Monitor рассказали, что в случае боевого вылета самолетов Ту-95 вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонского региона ожидается расчетно с 01:00 по 02:30.

"Соответственно запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30", – написали в канале.

Стоит отметить, что количество бортов, которая может направляться на пусковые рубежи в течение ночи может увеличиться.

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