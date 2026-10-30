Путину может не понравиться новая война с Ираном: Рашкин объяснил неожиданный сценарий

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала высказал предположение, почему масштабная война с Ираном может оказаться нежелательной для Владимира Путина, несмотря на выгоду, которую Россия получает от дорогих энергоносителей. Он также объяснил, какие обстоятельства могут повлиять на решение Дональда Трампа после завершения избирательной кампании.

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Война с Ираном может выйти за рамки планов Кремля

Вопрос возобновления военных операций против Ирана остается одним из самых опасных в отношениях США и Израиля. Биньямин Нетаньяху, согласно информации, обсуждавшейся накануне выборов, хотел нанести новые удары раньше, однако Дональд Трамп выступил против такого поспешного решения.

Впоследствии появились сообщения о возможной подготовке очередной операции. Рашкин обратил внимание, что американское и израильское руководство учитывает предвыборный календарь, тогда как перспективы дипломатической договоренности с Тегераном остаются неясными.

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Мы открытым текстом видим, что Трамп и Нетаньяху обсуждают, когда лучше напасть на Иран. И, конечно, сходятся во мнении, что сделать это нужно после выборов в Соединенных Штатах. А вот о том, что мы договоримся с Ираном, вообще ничего не слышно– отметил Рашкин.

Для Кремля развитие конфликта имеет неоднозначное значение. Высокие цены на нефть увеличивают российские экспортные доходы, что помогает Москве финансировать войну против Украины. Однако выгода от цен на энергоносители не означает, что Путин заинтересован в каком-либо масштабе боевых действий.

Рашкин предложил рассмотреть два возможных сценария, которые зависят от того, насколько самостоятельно будут действовать участники противостояния. Он не исключает российского влияния на решения иранского руководства, но в то же время допускает, что Вашингтон и Тель-Авив могут руководствоваться собственными целями.

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Если Ираном руководит Путин, то, возможно, все уже и так закончилось. А если у Трампа есть собственные счеты, которые он хочет свести с Ираном, а у Израиля есть важные вопросы безопасности, которые нужно решить, тогда все может продолжиться очень серьезно. Мне кажется, Путину бы это не понравилось, если бы война серьезно продолжилась– предположил общественный деятель.

Разница между этими вариантами заключается и в возможностях Москвы влиять на дальнейшие события. Если военные решения будут приниматься независимо от позиции Кремля, Россия не сможет определять ход конфликта исключительно через свои отношения с Тегераном.

В то же время Рашкин не берется прогнозировать масштабы будущей операции. Он считает, что именно дальнейшие действия США, Израиля и Ирана позволят лучше понять, кто на кого реально влияет в этом противостоянии.

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Рынки могут повлиять на решение Трампа

Для американского президента возможное обострение создает дополнительные внутриполитические риски. Рост цен на топливо влияет на стоимость транспортировки товаров, сельскохозяйственное производство и повседневные расходы американцев, которые вскоре будут голосовать за новый состав Конгресса.

Рашкин привел пример южного Висконсина, где как раз идет уборка урожая. Большие тракторы и другая сельскохозяйственная техника потребляют значительные объемы дизельного топлива, поэтому расходы на топливо становятся важным вопросом для фермеров.

Трамп уже объявил о кредитной поддержке аграриев, на которую, по информации Рашкина, может быть выделено около восьми миллиардов долларов. Обозреватель обратил внимание на противоречие между потребностью в дополнительном финансировании и заявлениями администрации об успешном состоянии американской экономики.

Однако даже подорожание топлива не обязательно изменит политические взгляды самых преданных сторонников президента. На одном из предвыборных митингов, как рассказал Рашкин, участник выразил готовность мириться с дополнительными расходами ради победы республиканцев.

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Выступает рабочий и говорит: "Я готов платить на полтора доллара больше за галлон, лишь бы демократы не были у власти". Для таких людей, пожалуйста, есть возможность поддержать президента– рассказал Рашкин.

Политический деятель не ожидает, что убежденные сторонники Трампа массово изменят свою позицию из-за экономических трудностей. Он также не возлагает больших надежд на демократов, которые уже выступают против нынешнего курса администрации.

Зато решающее значение может иметь реакция американцев, которые безоговорочно не поддерживают ни одну из партий. Отдельным фактором он считает финансовые рынки, чувствительные к экономической неопределенности и решениям о новых военных операциях.

Я не надеюсь на тех, кто приходит на митинги Трампа, что они вдруг прозреют. И не на демократов, которые как были в ужасе от этого Трампа, так и остаются. Здесь надежда в определенной степени на независимых избирателей, но больше на рынки. Потому что рынки должны следить за всем тем хаосом, который разворачивается– пояснил Рашкин.

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После 3 ноября, по оценке обозревателя, администрация Трампа получит больше пространства для внешнеполитических решений, поскольку следующие общенациональные выборы состоятся только через два года. Среди возможных шагов он назвал не только меры в отношении Ирана, но и активизацию международных контактов с Россией и Китаем.

В то же время президенту придется учитывать результаты голосования и будущий баланс сил в Конгрессе. Рашкин надеется на убедительный результат выборов, который уменьшит пространство для политических споров и позволит четче оценить поддержку нынешнего курса Белого дома.

Рашкин об обострении ситуации вокруг Ирана: смотрите видео