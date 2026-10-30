Путіну може не сподобатися нова війна з Іраном: Рашкін пояснив несподіваний сценарій

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу припустив, чому масштабна війна з Іраном може виявитися небажаною для Володимира Путіна, попри вигоду Росії від дорогих енергоносіїв. Він також пояснив, які обставини можуть вплинути на рішення Дональда Трампа після завершення виборчої кампанії.

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Війна з Іраном може вийти за межі планів Кремля

Питання відновлення військових операцій проти Ірану залишається одним із найнебезпечніших у відносинах США та Ізраїлю. Біньямін Нетаньягу, за інформацією, яку обговорювали напередодні виборів, хотів завдати нових ударів раніше, однак Дональд Трамп виступив проти такого поспішного рішення.

Згодом з'явилися повідомлення про можливу підготовку чергової операції. Рашкін звернув увагу, що американське та ізраїльське керівництво враховує виборчий календар, тоді як перспективи дипломатичної домовленості з Тегераном залишаються неясними.

Ми відкритим текстом бачимо, що Трамп і Нетаньягу обговорюють, коли краще напасти на Іран. І, звісно, сходяться на тому, що зробити це потрібно після виборів у Сполучених Штатах. А ось про те, що ми домовимося з Іраном, узагалі нічого не чути– зазначив Рашкін.

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Для Кремля розвиток конфлікту має суперечливе значення. Високі нафтові котирування збільшують російські експортні доходи, що допомагає Москві фінансувати війну проти України. Проте вигода від цін на енергоносії не означає, що Путін зацікавлений у будь-якому масштабі бойових дій.

Рашкін запропонував розглядати два можливі сценарії, які залежать від того, наскільки самостійно діятимуть учасники протистояння. Він не виключає російського впливу на рішення іранського керівництва, але водночас допускає, що Вашингтон і Тель-Авів можуть керуватися власними цілями.

Якщо Іраном керує Путін, то, можливо, все вже й так закінчилося. А якщо в Трампа є власні рахунки, які він хоче звести з Іраном, а в Ізраїлю є важливі питання безпеки, які потрібно вирішити, тоді все може продовжитися дуже серйозно. Мені здається, Путіну б це не сподобалося, якби війна серйозно продовжилася– припустив громадський діяч.

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Різниця між цими варіантами полягає і в можливостях Москви впливати на подальші події. Якщо військові рішення ухвалюватимуть незалежно від позиції Кремля, Росія не зможе визначати перебіг конфлікту лише через свої відносини з Тегераном.

Водночас Рашкін не береться прогнозувати масштаби майбутньої операції. Він вважає, що саме подальші дії США, Ізраїлю та Ірану дозволять краще зрозуміти, хто на кого реально впливає у цьому протистоянні.

Ринки можуть вплинути на рішення Трампа

Для американського президента можливе загострення створює додаткові внутрішньополітичні ризики. Зростання цін на пальне впливає на вартість транспортування товарів, сільськогосподарського виробництва та повсякденні витрати американців, які невдовзі голосуватимуть за новий склад Конгресу.

Рашкін навів приклад південного Вісконсину, де саме триває збирання врожаю. Великі трактори й інша сільськогосподарська техніка споживають значні обсяги дизеля, тому паливні витрати стають важливим питанням для фермерів.

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Трамп уже оголосив про кредитну підтримку аграріїв, на яку, за інформацією Рашкіна, можуть спрямувати близько восьми мільярдів доларів. Оглядач звернув увагу на суперечність між потребою в додатковому фінансуванні та заявами адміністрації про успішний стан американської економіки.

Однак навіть подорожчання пального не обов'язково змінить політичні погляди найвідданіших прихильників президента. На одному з передвиборчих мітингів, як розповів Рашкін, учасник висловив готовність миритися з додатковими витратами заради перемоги республіканців.

Виступає робітник і каже: "Я готовий платити на півтора долара більше за галон, аби тільки демократи не були при владі". Для таких людей, будь ласка, є можливість підтримати президента– розповів Рашкін.

Політичний діяч не очікує, що переконані прихильники Трампа масово змінять свою позицію через економічні труднощі. Він також не покладає великих сподівань на демократів, які вже виступають проти нинішнього курсу адміністрації.

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Натомість вирішальне значення може мати реакція американців, які не підтримують беззастережно жодну партію. Окремим чинником він вважає фінансові ринки, чутливі до економічної невизначеності та рішень щодо нових військових операцій.

Моя надія не на тих, хто приходить на мітинги Трампа, що вони раптом прозріють. І не на демократів, які як були в жаху від цього Трампа, так і залишаються. Тут надія певною мірою на незалежних виборців, але більше на ринки. Тому що ринки повинні стежити за всім тим безладом, який розгортається– пояснив Рашкін.

Після 3 листопада, за оцінкою оглядача, адміністрація Трампа отримає більше простору для зовнішньополітичних рішень, оскільки наступні загальнонаціональні вибори відбудуться лише через два роки. Серед можливих кроків він назвав не лише дії щодо Ірану, а й активізацію міжнародних контактів із Росією та Китаєм.

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Водночас президенту доведеться враховувати результати голосування та майбутній баланс сил у Конгресі. Рашкін сподівається на переконливий результат виборів, який зменшить простір для політичних суперечок і дозволить чіткіше оцінити підтримку нинішнього курсу Білого дому.

Рашкін про загострення навколо Ірану: дивіться відео