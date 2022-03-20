Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью 24 каналу рассказал, почему именно такой вид имеет документ.

Внимание Хакеры Anonymous впервые объявили войну целой стране, – Баник отметил их роль в кибервойне

Что такое єДокумент и как он работает

Работа єДокумента рассчитана именно на военное время. Данные формируются на основе данных по Bank-ID – фамилия, отчество, серия и номер паспорта, налоговый номер и т.д.

єДокумент доступен в автономном режиме, он не привязан к государственным реестрам. Поэтому люди, которые забыли документы из-за хлопот, потеряли их вместе с домами, имеют возможность им пользоваться.

Почему єДокумент содержит надпись "русский военный корабль, иди нах*й"

єДокумент выглядит патриотично и внизу имеет легендарное послание русскому кораблю, которое стало уже символом сопротивления и борьбы. Мстислав Баник объяснил, что это командное решение.

Это общая, командная идея. Может быть, ее подал Михаил Федоров, хотя точно я уже не помню. Слишком быстро происходит вся работа. И знаете, это (лозунг на документе – 24 канал) – часть приободрения для наших людей,

– объяснил Мстислав Баник.

Полный текст интервью с Мстиславом Баником о кибервойне Минцифры, новых услугах в сервисе Дия и StarLink-интернете – читайте по ссылке.

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