Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу розповів, чому саме такий вигляд має документ.

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Що таке єДокумент та як він працює

Робота єДокументу розрахована саме на воєнний час. Дані формуються на основі даних з Bank-ID – прізвище, ім'я по батькові, серія і номер паспорта, податковий номер тощо.

єДокумент доступний офлайн, він не прив'язаний до державних реєстрів. Тому люди, які забули документи через метушню, втратили їх разом з домівками, мають можливість ним користуватися.

Чому єДокумент містить напис "русскій воєнний корабль іди нах*й”

єДокумент виглядає патріотично і внизу має легендарне послання російського корабля, що стало вже символом спротиву та боротьби. Мстислав Банік пояснив, що це командне рішення.

Це спільна, командна ідея. Можливо, її подав Михайло Федоров, хоча точно я вже не пам'ятаю. Занадто швидко відбувається вся робота. І знаєте, це (гасло на єДокументі – 24 канал) – частина підбадьорення для наших людей,

– пояснив Мстислав Банік.

Повний текст інтерв'ю з Мстиславом Баніком про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет читайте за посиланням.

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