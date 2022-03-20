Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу підкреслив важливість підтримки хакерів Anonymous. Угруповання вперше у своїй історії оголосило війну цілій країні.

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Допомога Anonymous

Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.

Хакери зламують російські сервери та "кладуть" російські урядові вебсайти.

Силами угрупування заглушили російське військове радіо, були зламані телевізійні сервіси та багато інших потужних кейсів, які ви можете побачити у твітері Anonymous,

– зазначив Банік.

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