Украинская армия готова к любому наступлению

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он объяснил, что полномасштабное наступление удалось России, поскольку на тот момент в Украине не проводили мобилизацию, а наша армия встретила это вторжение в штабах мирного времени. Соответственно, прорыв русских войск был вынужденной мерой реалий того момента, реалий 24 февраля.

Обратите внимание Уже видно движение, – Свитан рассказал, куда перекидывают сбежавшие из Херсона российские войска.

Жданов отметил, что всеобщую мобилизацию объявили во второй половине дня 24 февраля. Через несколько дней люди начали прибывать, и только в начале марта Вооруженные Силы Украины получили личный состав.

Сейчас украинская армия развернута, отмобилизована, имеет достаточно войск и занимается обустройством границы с инженерной точки зрения. Следовательно, кто-нибудь, кто сейчас попытается зайти на нашу территорию, так и останется на границе – бой будет идти в приграничных районах и никто никого никуда не пропустит. Военный эксперт подчеркнул – повторение Бучи и Ирпеня сейчас быть не может.

Сегодня мы готовы как никогда. Мы готовы к тому, чтобы встретить любые войска – белорусские, русские, русско-белорусские, белорусско-русские. Как ни крути, как хотите их поставьте – мы готовы их встретить. И поверьте, там они найдут свою могилу,

– убежден Жданов.

Есть ли реальная угроза нового наступления

Пока проблемой украинской стороны остается большая протяженность границы как потенциальной линии разграничения. Это требует большого количества войск. Но в контексте готовности и возможностей украинских защитников – если россияне отважатся на повторное наступление, это будет совсем другая война.

Жданов считает, что оккупанты вряд ли пойдут на такой шаг. Хотя за общей группировкой российской и белорусской армии, которую они продолжают формировать, конечно, следует наблюдать. Если оно будет набирать критическую массу, то есть ориентировочно 30-50 тысяч военнослужащих с техникой и тяжелым вооружением, тогда угрозу можно будет рассматривать как более или менее реальную и понятную.

Однако следует понимать, что группировка такого размера не сможет пойти на Украину внезапно, ведь это точно увидит разведка Украины или стран-партнеров. То есть наши военные будут точно знать, куда двигаются эти подразделения, зачем и что они хотят сделать.

Так, например, разведка видит 6 батальонно-тактических групп белорусской армии, находящихся на усилении государственной границы Белоруссии. Украина четко знает, что их там шесть, видит, как они проходят ротацию, сколько военных приходит и сколько идет, куда они едут и куда перемещаются их колонны.

Олег Жданов о вероятности повторного нападения России на Украину: смотрите видео

Актуальная ситуация на фронте