Українська армія готова до будь-якого наступу

Про це у своєму стрімі розказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він пояснив, що повномасштабний наступ вдався Росії, оскільки на той момент в Україні не проводили мобілізацію, а наша армія зустріла це вторгнення у штабах мирного часу. Відповідно, прорив російських військ був вимушеним заходом реалій того моменту, реалій 24 лютого.

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Жданов зауважив, що загальну мобілізацію оголосили у другій половині дня 24 лютого. За кілька днів люди почали прибувати, і лише на початку березня Збройні Сили України отримали особовий склад.

Натомість зараз українська армія розгорнута, відмобілізована, має достатньо військ та займається облаштуванням кордону з інженерного погляду. Відтак, будь-хто, хто зараз спробує зайти на нашу територію, так і залишиться на кордоні – бій йтиме у прикордонних районах і ніхто нікого нікуди не пропустить. Військовий експерт наголосив – повторення Бучі та Ірпеня зараз бути не може.

Сьогодні ми готові, як ніколи. Ми готові до того, щоб зустріти будь-які війська – білоруські, російські, російсько-білоруські, білорусько-російські. Як не крути, як хочете їх поставте – ми готові їх зустріти. І повірте, там вони знайдуть свою могилу,

– переконаний Жданов.

Чи є реальна загроза нового наступу

Наразі проблемою української сторони залишається велика протяжність кордону як потенційної лінії розмежування. Це потребує великої кількості військ. Але в контексті готовності та можливостей українських оборонців – якщо росіяни зважаться на повторний наступ, це буде зовсім інша війна.

Жданов вважає, що окупанти навряд чи підуть на такий крок. Хоча за спільним угрупованням російської та білоруської армії, яке вони продовжують формувати, звичайно, потрібно спостерігати. Якщо воно набиратиме критичну масу, тобто орієнтовно 30 – 50 тисяч військовослужбовців з технікою та важким озброєнням, тоді загрозу можна буде розглядати як більш-менш реальну та зрозуміло.

Однак варто розуміти, що угруповання такого розміру не зможе піти на Україну раптово, адже це точно побачить розвідка України або країн-партнерів. Тобто наші військові точно знатимуть, куди рухаються ці підрозділи, навіщо і що вони хочуть зробити.

Так, наприклад, розвідка бачить 6 батальйонно-тактичних груп білоруської армії, які перебувають на підсиленні державного кордону Білорусі. Україна чітко знає, що їх там саме шість, бачить, як вони проходять ротацію, скільки військових приходить та скільки йде, куди вони їдуть і куди переміщуються їхні колони.

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