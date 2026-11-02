"Практически невозможно": военный эксперт оценил риск наступления из Олешек на Херсон

В эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный проанализировал военную обстановку в Херсонской области вокруг оккупированного города. По его словам, захватчики пытаются использовать этот плацдарм для сосредоточения боеприпасов и беспилотников. Однако провести масштабную десантную операцию через водную преграду российским подразделениям не удастся.

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Угроза усиления обстрелов города

Эксперт отметил, что Олешки и ранее служили для оккупантов большой базой, поскольку более мелкие близлежащие села расположены слишком близко к реке и находятся под постоянным огневым контролем украинских защитников. На данный момент существенной активизации врага непосредственно у города не зафиксировано, а окончательные выводы относительно развития ситуации можно будет сделать через две-три недели.

Я не верю в то, что враг сможет собрать там достаточно личного состава для того, чтобы провести там высадку или форсирование Днепра. Это практически нереально. А вот усилить, значительно усилить обстрелы они могут– заверил Павел Нарожный.

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Нарожный о ситуации на фронте и последствиях операции на Левобережье Херсонской области: видео

Ранее военный отмечал, что россияне воспользовались затишьем в Олешках для перегруппировки во время гуманитарной миссии.

В частности, британский телеканал Sky News о опубликовал видео, на котором видно, как российские военные воспользовались режимом прекращения огня в районе Олешек в Херсонской области, чтобы перебросить в город тяжелую технику, боеприпасы и дополнительные силы.