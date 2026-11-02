"Практично нереально": військовий експерт оцінив ризик наступу з Олешок на Херсон

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний проаналізував військову обстановку на Херсонщині довкола окупованого міста. За його словами, загарбники намагаються використати цей плацдарм для зосередження боєприпасів і безпілотників. Проте реалізувати масштабну десантну операцію через водну перешкоду російським підрозділам не вдасться.

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Загроза посилення обстрілів міста

Експерт зазначив, що Олешки й раніше слугували для окупантів великою базою, оскільки менші довколишні села розташовані занадто близько до річки та перебувають під постійним вогневим контролем українських захисників. Наразі суттєвої активізації ворога безпосередньо біля міста не зафіксовано, а остаточні висновки щодо розвитку ситуації можна буде зробити за два-три тижні.

Я не вірю в те, що ворог там зможе акумулювать достатньо особового складу для того, щоби провести там висадку чи форсування Дніпра. Це практично нереально. А от підсилить, значно підсилить обстріли вони можуть– запевнив Павло Нарожний.

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Нарожний про ситуацію на фронті та наслідки операції на Лівобережжі Херсонщини: відео

Раніше військовий зазначав, що росіяни використали тишу в Олешках для перегрупування під час гуманітарної місії.

Зокрема, британський телеканал Sky News оприлюднив відео, на якому видно, як російські військові скористалися режимом припинення вогню в районі Олешок на Херсонщині, щоб перекинути до міста важку техніку, боєприпаси та додаткові сили.