Возможно ли восстановить дела, закрытые после отмены статьи о незаконном обогащении

Вследствие отмены статьи о незаконном обогащении Конституционным судом, детективы вынуждены закрыть и сдать в архив более 65 дел НАБУ. Однако незначительную часть этих дел можно восстановить из-за лжи в декларациях.

Об этом в программе "Что это было" рассказала общественная активистка Анастасия Красносельская.

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По ее словам, незначительная часть закрытых дел имеет также элемент лжи в декларациях. Соответственно, можно будет привлечь к такой ответственности.

Но надо понимать, что, например, с 2018 года преступление "ложь в декларации" и собственно система электронного декларирования теряет особый юридический смысл. Почему? Потому что электронное декларирование работает на разоблачение коррупции, когда у чиновника есть два ограничения. С одной стороны он не может солгать в декларации, так как он предстанет перед судом. С другой стороны он не может вписать в декларацию все свои незаконные активы, потому что предстанет перед судом. А теперь такого нет,

– отметила Анастасия Красносельская.

Она подчеркнула, что в декларациях 2018 года мы увидим невероятные состояния. "Чиновники задекларируют все на свете, просто космические вещи, потому что больше нет стимула, нет ответственности за декларирование", – подытожила она.

Что означает статья о незаконном обогащении?

Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.