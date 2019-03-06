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      Чи можливо поновити справи, закриті після скасування статті про незаконне збагачення

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      Громадська активістка Анастасія Красносільська
      Громадська активістка Анастасія Красносільська / 24 канал

      Внаслідок скасування статті про незаконне збагачення Конституційним судом, детективи змушені закрити і здати в архів понад 65 справ НАБУ. Однак незначну частину цих справ можна поновити через брехню в деклараціях.

      Про це в програмі "Що це було" розповіла громадська активістка Анастасія Красносільська.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки

      За її словами, незначна частина закритих справ має також елемент брехні в деклараціях. Відповідно, можна буде притягти до такої відповідальності. 

      Але треба розуміти, що, наприклад, з 2018 року злочин "брехня в декларації" і власне система електронного декларування втрачає особливий юридичний сенс. Чому? Тому що електронне декларування працює на викриття корупції, коли у чиновника є два обмеження. З одного боку він не може збрехати в декларації, тому що він стане перед судом. З іншого боку він не може вписати в декларацію всі свої незаконні активи, бо стане перед судом. А тепер такого немає,
      – зазначила Анастасія Красносільська.

      Вона підкреслила, що в деклараціях 2018 року ми побачимо неймовірні статки. "Чиновники задекларують все на світі, просто космічні речі, тому що більше немає стимулу, немає відповідальності за декларування", – підсумувала активістка.

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.

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      Теги: Новини України Законодавство Корупція НАБУ Гроші Новини політики е-декларування
      Джерело: 24 канал
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