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      Возможно ли закрыть канал из-за антиукраинских высказываний: комментарий медиа-юриста

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      Можно ли закрыть канал из-за антиукраинских высказываний / GettyImages

      Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что распространение высказываний, содержащих ложную информацию или призывы к свержению государственного строя – запрещены. Их регулирует и контролирует Национальный совет по вопросам безопасности. Лишить лицензии канал может только суд по обращению Нацсовета.

      Об этом в эфире 24 канала рассказала медиа-юрист Людмила Панкратова.

      Важно! Язык не угодил: 1 + 1 считает, что украинский не подходит для мелодрам, а только для комедий

      По ее словам, Нацсовет сначала должен объявить предупреждение и призвать канал прекратить такие нарушения. Если канал не выполняет этого распоряжения, налагается штраф в размере до 25% лицензионного сбора.

      Телеканал может обжаловать этот штраф, он будет накапливаться пока суд не решит, что это было неправомерно,
      – сообщила Панкратова.

      Она также добавила, что Нацсовет может обратиться в суд относительно прекращения действия лицензии канала, но самостоятельно лишить ее из-за распространения информации она не имеет полномочий. Окончательное решение предоставляет суд.


      Кому принадлежат украинские телеканалы / инфографика 24 канала

      Юрист отметила, что процедура наложения штрафов и их обжалования прописана в законодательстве, чтобы сбалансировать все интересы и дать возможность телеканалу защищаться.

      К слову, недавно Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о противодействии дезинформации. Документ направлен на фактический контроль СМИ в период российской агрессии.

      Что известно о законопроекте о противодействии дезинформации?
      17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ. Он будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

      Максимально суровое наказание за фейки – заключение на срок от пяти до семи лет. За распространение недостоверной информации документ предусматривает штрафы и лишение свободы. Законопроект также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.

      Также предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

      Общественность и журналисты возмущенно реагируют на этот законопроект. К тому же, в ООН сообщили, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться настоящим преследованием журналистов за выполнение своей работы.

      Смотрите видео разговора 24 канала с медиа-юристом:

       

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Законопроект о дезинформации
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