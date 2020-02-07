Возможно ли закрыть канал из-за антиукраинских высказываний: комментарий медиа-юриста

Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что распространение высказываний, содержащих ложную информацию или призывы к свержению государственного строя – запрещены. Их регулирует и контролирует Национальный совет по вопросам безопасности. Лишить лицензии канал может только суд по обращению Нацсовета.

Об этом в эфире 24 канала рассказала медиа-юрист Людмила Панкратова.

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По ее словам, Нацсовет сначала должен объявить предупреждение и призвать канал прекратить такие нарушения. Если канал не выполняет этого распоряжения, налагается штраф в размере до 25% лицензионного сбора.

Телеканал может обжаловать этот штраф, он будет накапливаться пока суд не решит, что это было неправомерно,

– сообщила Панкратова.

Она также добавила, что Нацсовет может обратиться в суд относительно прекращения действия лицензии канала, но самостоятельно лишить ее из-за распространения информации она не имеет полномочий. Окончательное решение предоставляет суд.



Кому принадлежат украинские телеканалы / инфографика 24 канала

Юрист отметила, что процедура наложения штрафов и их обжалования прописана в законодательстве, чтобы сбалансировать все интересы и дать возможность телеканалу защищаться.

К слову, недавно Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о противодействии дезинформации. Документ направлен на фактический контроль СМИ в период российской агрессии.

Что известно о законопроекте о противодействии дезинформации?

17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ. Он будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.



Максимально суровое наказание за фейки – заключение на срок от пяти до семи лет. За распространение недостоверной информации документ предусматривает штрафы и лишение свободы. Законопроект также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.



Также предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.



Общественность и журналисты возмущенно реагируют на этот законопроект. К тому же, в ООН сообщили, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться настоящим преследованием журналистов за выполнение своей работы.

Смотрите видео разговора 24 канала с медиа-юристом: