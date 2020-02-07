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      Чи можливо закрити канал через антиукраїнські висловлювання: коментар медіа-юристки

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      Чи можна закрити канал через антиукраїнські висловлювання / GettyImages

      Закон "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що поширення висловлювань, які містять неправдиву інформацію або заклики до повалення державного ладу – заборонені. Їх регулює та котролює Національна рада з питань безпеки. Позбавити ліцензію каналу може лише суд за зверненням Нацради.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла медіа-юристка Людмила Панкратова.

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      За її словами, Нацрада спершу повинна оголосити попередження і закликати канал припинити такі порушення. Якщо канал не виконує цього розпорядження, накладають штраф у розмірі до 25% ліцензійного збору.

      Телеканал може оскаржити цей штраф, він буде накопичуватись доки суд не вирішить, що це було неправомірно,
      – повідомила Панкратова.

      Вона також додала, що Нацрада може звернутися до суду щодо припинення дії ліцензії каналу, але самостійно позбавити її через поширення інформації вона не має повноважень. Остаточне рішення надає суд.


      Кому належать українські телеканали / інфографіка 24 каналу

      Юристка наголосила, що процедура накладання штрафів та їх оскарження прописана в законодавстві, щоб збалансувати всі інтереси та надати можливість телеканалу захищатись.

      До слова, нещодавно Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про протидію дезінформації. Документ спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.


      Що відомо про законопроєкт про протидію дезінформації?17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

      Максимально суворе покарання за фейки – ув'язнення на термін від п'яти до семи років. За поширення недостовірної інформації документ передбачає штрафи та позбавлення волі. Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.

      Також пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

      Громадськість та журналісти обурливо реагують на цей законопроєкт. До того ж, в ООН повідомили, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися справжнім переслідуванням журналістів за виконання своєї роботи.

      Дивіться відео 24 каналу розмови з медіа-юристкою:
       

       

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Медіа ЗМІ Законопроєкт про дезінформацію
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