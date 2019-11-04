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      Возможное банкротство: в правительстве напомнили МАУ о долгах перед государством

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      Долги МАУ перед государством достигают почти миллиарда гривен
      Долги МАУ перед государством достигают почти миллиарда гривен / cfts.org.ua

      Международные авиалинии Украины должны решить вопрос долгов перед государством. Сейчас МАУ обсуждает график погашения долгов с "Украэрорухом".

      Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      К теме: МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления: детали

      Министр отметил, что МАУ закрывать все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируется на выгодных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель.

      Криклий также назвал компенсацию МАУ и другим авиакомпаниям за запрет на полеты в Россию политическим вопросом.

      Знайте больше: Новым президентом МАУ стал Евгений Дыхне: что о нем известно

      Отметим, что в 2018 году убытки МАУ составили 2,7 миллиарда гривен, что в 8,9 раз больше чем в предыдущем году (304,51 миллионов гривен). А в отчете МАУ за 2018 год указано, что у компании суммарно около 950 миллионов гривен обязательств.

      25 октября в МАУ заявили о значительном сокращении программы полетов и закрытия части маршрутов с 16 ноября. Компания планирует оптимизировать программу, чтобы выйти на прибыль.

      Что известно о МАУ?
      "Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, основанная, как государственная в 1992 году и полностью приватизированная в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь".

      Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики МАУ Владислав Криклий Министерство инфраструктуры авиация
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