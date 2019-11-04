Возможное банкротство: в правительстве напомнили МАУ о долгах перед государством

Международные авиалинии Украины должны решить вопрос долгов перед государством. Сейчас МАУ обсуждает график погашения долгов с "Украэрорухом".

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Министр отметил, что МАУ закрывать все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируется на выгодных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель.

Криклий также назвал компенсацию МАУ и другим авиакомпаниям за запрет на полеты в Россию политическим вопросом.

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Отметим, что в 2018 году убытки МАУ составили 2,7 миллиарда гривен, что в 8,9 раз больше чем в предыдущем году (304,51 миллионов гривен). А в отчете МАУ за 2018 год указано, что у компании суммарно около 950 миллионов гривен обязательств.

25 октября в МАУ заявили о значительном сокращении программы полетов и закрытия части маршрутов с 16 ноября. Компания планирует оптимизировать программу, чтобы выйти на прибыль.

Что известно о МАУ?

"Международные авиалинии Украины" – это частная украинская авиакомпания, основанная, как государственная в 1992 году и полностью приватизированная в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь".



Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ включает 41 авиалайнер различных модификаций.