Можливе банкрутство: в уряді нагадали МАУ про борги перед державою

Міжнародні авіалінії України повинні вирішити питання боргів перед державою. Зараз МАУ обговорює графік погашення боргів з "Украерорухом".

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Міністр зазначив, що МАУ закриватиме усі збиткові рейси, в основному на азіатський регіон, і сконцентрується на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.

Криклій також назвав компенсацію МАУ та іншим авіакомпаніям за заборону на польоти у Росію політичним питанням.

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Відзначимо, що у 2018 році збитки МАУ склали 2,7 мільярда гривень, що у 8,9 разів більше ніж у попередньому році (304,51 мільйонів гривень). А у звіті МАУ за 2018 рік вказано, що у компанії сумарно близько 950 мільйонів гривень зобов'язань.

25 жовтня у МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада. Компанія планує оптимізувати програму, щоб вийти на прибуток.

Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль".



Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій.