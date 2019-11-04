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      Можливе банкрутство: в уряді нагадали МАУ про борги перед державою

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      Борги МАУ перед державою сягають майже мільярд гривень
      Борги МАУ перед державою сягають майже мільярд гривень / cfts.org.ua

      Міжнародні авіалінії України повинні вирішити питання боргів перед державою. Зараз МАУ обговорює графік погашення боргів з "Украерорухом".

      Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      До теми: МАУ змінює розклад рейсів та скасовує деякі напрямки: деталі

      Міністр зазначив, що МАУ закриватиме усі збиткові рейси, в основному на азіатський регіон, і сконцентрується на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.

      Криклій також назвав компенсацію МАУ та іншим авіакомпаніям за заборону на польоти у Росію політичним питанням. 

      Знайте більше: Новим президентом МАУ став Євгеній Дихне: що про нього відомо

      Відзначимо, що у 2018 році збитки МАУ склали 2,7 мільярда гривень, що у 8,9 разів більше ніж у попередньому році (304,51 мільйонів гривень). А у звіті МАУ за 2018 рік вказано, що у компанії сумарно близько 950 мільйонів гривень зобов'язань.

      25 жовтня у МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада. Компанія планує оптимізувати програму, щоб вийти на прибуток.

      Що відомо про МАУ?"Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль".

      Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ включає 41 авіалайнер різних модифікацій.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики МАУ авіація Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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