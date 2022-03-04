Возможность легально оставаться и работать в США: страна ослабляет требования для украинцев

США ослабляют требования касательно разрешений на работу и депортации украинцев.

Новая программа позволяет иммигрантам легально оставаться и работать в Соединенных Штатах. Речь идет о тех, кто не может вернуться домой из-за нападения России на Украину.

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Об этом сообщили в администрации главы США Джо Байден. Кроме ослабления требований по депортации, будет упрощена процедура разрешений на работу десяткам тысяч украинцев, находящихся в США.

Программа называется Временный защищенный статус (TPS).

Умышленное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне бессмысленного насилия, и украинцы вынуждены искать убежища в других странах,

– говорится в письменном заявлении министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса.

Легальная работа в США

Этот шаг позволит украинцам в Штатах уже с 1 марта 2022 оставаться и легально работать в стране в течение 18 месяцев.

Приблизительно у 75 тысяч украинцев будет право подать заявку на участие в этой программе.

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