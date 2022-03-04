Возможность легально оставаться и работать в США: страна ослабляет требования для украинцев
Источник:Reuters
США ослабляют требования касательно разрешений на работу и депортации украинцев.
Новая программа позволяет иммигрантам легально оставаться и работать в Соединенных Штатах. Речь идет о тех, кто не может вернуться домой из-за нападения России на Украину.
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Об этом сообщили в администрации главы США Джо Байден. Кроме ослабления требований по депортации, будет упрощена процедура разрешений на работу десяткам тысяч украинцев, находящихся в США.
Программа называется Временный защищенный статус (TPS).
Умышленное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне бессмысленного насилия, и украинцы вынуждены искать убежища в других странах,
– говорится в письменном заявлении министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса.
Легальная работа в США
Этот шаг позволит украинцам в Штатах уже с 1 марта 2022 оставаться и легально работать в стране в течение 18 месяцев.Внимание! Приблизительно у 75 тысяч украинцев будет право подать заявку на участие в этой программе.
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