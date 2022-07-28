Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он пояснил, что ракеты на 300 километров позволяют освободить наши территории.

Внимание Удар по Антоновскому мосту существенно снизил возможности оккупантов, – военный эксперт

Крымский мост может стать "Антоновским",

– считает политолог.

Однако, как он добавил, к сожалению, в Москву эти ракеты не долетят. Впрочем, запросто смогут добраться до территорий временно оккупированного Крыма. Это существенно усилит Украину и свяжет руки россии.

"Несмотря на это, россияне и дальше будут стрелять в мирные объекты, пока не будут понимать, что Украина одним выстрелом сможет "снести" пол москвы", – добавил Давидюк.

Давидюк о возможности новых ракет к HIMARS: смотрите видео

Кстати, HIMARS достаточно эффективно помогают уничтожать врага на фронте. С помощью этих артсистем в воздух взлетели уже 50 российских складов. Такие данные озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Эффективность новых ракет к HIMARS

Военный обозреватель Денис Попович также рассказал 24 каналу, что это оружие будет вне влияния артиллерии оккупантов. То есть ВСУ с безопасного расстояния смогут отстреливать позиции россиян.

Нанесут ли этими ракетами удар по Крымскому мосту? По его мнению, мосты не нужно разрушать полностью, только нанести повреждения, чтобы по ним невозможно было передвигаться на тяжелой технике, как это сделали с Антоновским мостом.

Интересно – в Крымский мост можно попасть из Запорожской области: смотрите видео