"Возможности найдем": все украинцы получат компенсацию за разрушенное имущество во время войны

Оккупанты нанесли материальный ущерб украинцам на сумму примерно 1 триллион долларов. Для того, чтобы компенсировать утраченное имущество, Украина использует, в частности, замороженные российские активы.

Сейчас речь идет о 100 миллиардах долларов. Однако, как сообщил в эфире 24 канала экономист Олег Устенко, есть номенклатуры, которые еще не были публично зафиксированы еще сотни миллиардов долларов.

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"Это будет достаточная компенсация для каждого украинца, который потерял хоть какое – то имущество во время войны", – отметил экономист.

Мы найдем возможности, чтобы можно было компенсировать каждому украинцу. В этом направлении есть значительные сдвиги,

– добавил Устенко.

Кроме того, по его словам, более чем 300 миллиардов долларов Центрального банка России, которые сейчас заморожены, будут принадлежать Украине. Они пойдут на восстановление нашего государства.

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