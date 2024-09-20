Нужно получать боеприпасы большей дальности и точности. Однако и здесь есть ограничительный фактор – нужны деньги. Это 24 Каналу сказал генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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Что сдерживает ВПК Украины

Экс-директор ЦРУ отметил, что потенциал Украины в изготовлении и использовании вооружения действительно совершенствуется. Проблема заключается в том, что всегда есть ограничения относительно того, сколько стоит создание ракеты или дрона.

В 2023 году президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году Украина стремится изготовить более миллиона дронов. За 9 месяцев этого уже удалось достичь, а, возможно, даже в несколько раз превысить.

Должны делать все, чтобы помочь. Но отмечу, что всегда есть определенные ограничения все везде и сразу. Вам нужно выяснить, на чем собираетесь сосредоточиться. И это, я думаю, также продолжается,

– подчеркнул Дэвид Петреус.

Генерал в отставке выразил надежду, что между Украиной и США сейчас продолжаются интенсивные переговоры и вскоре наше государство получит разрешение на удары дальнобойным вооружением по территории России.