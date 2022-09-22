Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким. По его словам, почти все протесты россиян десятки раз завершались ничем.

По теме Россияне должны быть репрессированы и стоять на коленях, – Подоляк прокомментировал протесты в россии

Однако были и обратные примеры. Он напомнил о так называемой "октябрьской революции", которая началась с того, что домохозяйки вышли на протест. Те жаловались, что им не привезли дрова – не на чем было готовить и греться.

Неудовлетворение и нерешение социально-бытовых вопросов может вызвать такой процесс в россии, который достаточно долго ждут – чтобы холодильник наконец-то победил телевизор. Так ли будет или нет – не знаю. Ибо и так, и так может сложиться,

– отметил Ким.

Россиянам нравится страдать

По мнению Кима, для русского народа – страдать и быть жертвой – дает возможность присоединить к ощущению чего-нибудь святого. Именно поэтому сложно спрогнозировать, будут ли в россии новые голодные бунты. Или у них может появиться ощущение святости из-за того, что они якобы "пострадали в войне с Западом", как оккупанты об этом рассказывают.

Впрочем, за несколько лет в россии были случаи, когда протесты "не затухали", по крайней мере, за один день. Однако такое происходит только тогда, когда регионы возмущались из-за важных для себя вопросов, а местные силовики не сильно вмешивались.

В качестве примера – протесты в хабаровском крае в защиту собственного губернатора. Тогда все погасилось только после того, как центральные власти отправили своих "омоновцев".

Как только идут вопросы, касающиеся конкретного региона, эти протесты приобретают силу и возможность продолжаться. Как только вмешивается центральная власть – все быстро кончается. Когда федеральные власти не смогут перебрасывать собственные полицейские отряды в любой регион, тогда и закончатся федеральные власти,

– подчеркнул Ким.

Валентин Ким о том, возможны ли масштабные протесты в россии: смотрите видео

Напомним, 21 сентября российский диктатор путин объявил о так называемой "частичной мобилизации". Россиянам сильно не понравились такие намерения, и некоторые даже вышли на акции протеста. Их начали задерживать и угрожать посадить на 15 лет. А представители военкоматов воспользовались ситуацией и вручали повестки.