Про це 24 каналу розповів соціально-політичний психолог Валентин Кім. За його словами, майже всі протести росіян десятки разів завершувалися нічим.

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Однак були й зворотні приклади. Він нагадав про так звану "жовтневу революцію", яка почалася з того, що домогосподарки вийшли на протест. Ті скаржилися, що їм не привезли дрова – не було на чому готувати та грітися.

Незадоволення та невирішення соціально-побутових питань може викликати такий процес в росії, який достатньо довго очікують – щоб холодильник нарешті переміг телевізор. Чи так буде, чи ні – не знаю. Бо і так, і так може скластися,

– зазначив Кім.

Росіянам подобається страждати

На думку Кіма, для російського народу – страждати та бути жертвою – дає можливість приєднати до відчуття чогось святого. Саме тому важко спрогнозувати, чи будуть в росії нові голодні бунти. Або ж у них може з'явитися відчуття святості через те, що вони нібито "постраждали у війні із Заходом", як окупанти про це розповідають.

Утім, у росії були за кілька років випадки, коли протести "не затухали" принаймні за один день. Однак таке стається лише тоді, коли регіони обурювалися через важливі для себе питання, а місцеві силовики не сильно втручалися.

Як приклад – протести у хабаровському краї на захист власного губернатора. Тоді все загасилося лише після того, як центральна влада відправила своїх "омонівців".

Як тільки йдуть питання, що стосуються конкретного регіону, ці протести набувають сили і можливості продовжуватися. Як тільки втручається центральна влада – все швидко закінчується. Коли федеральна влада не зможе перекидати власні поліцейські загони в будь-який регіон, тоді й закінчиться федеральна влада,

– наголосив Кім.

Валентин Кім про те, чи можливі масштабні протести в росії: дивіться відео

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор путін оголосив про так звану "часткову мобілізацію". Росіянам сильно не сподобалися такі наміри, і дехто навіть вийшов на акції протесту. Їх почали затримувати та погрожувати посадити на 15 років. А представники військкоматів скористалися ситуацією і вручали повістки.