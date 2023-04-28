В пятницу, около 18:10, во многих областях Украины прозвучала тревога (отбои – ориентировочно через час). Важно не игнорировать в такие моменты предупреждающие сигналы, ведь существует реальная угроза с неба. Больше – в материале 24 Канала.

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