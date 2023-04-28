В пятницу, около 18:10, во многих областях Украины прозвучала тревога (отбои – ориентировочно через час). Важно не игнорировать в такие моменты предупреждающие сигналы, ведь существует реальная угроза с неба. Больше – в материале 24 Канала.

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Карта тревог после объявления отбоев (по состоянию на 19:20, 28 апреля) / alerts.in.ua

18:33 Телеграм-ресурсы предположили, что по состоянию на данный момент воздушное пространство Украины чисто и не летят воздушные цели ни в сторону Николаева, ни Харькова.

В то же время, вероятно, в Житомирской и Винницкой области объявление тревоги связано с поднятием в воздух на территории Беларуси Су-30.