Возможны снежные лавины: на Рождество в украинских Карпатах объявили штормовое предупреждение
Туристов предупредили о штормовой опасности во вторник, 7 января, в Украинских Карпатах. Сразу в трех областях сохраняется значительный уровень лавинной опасности, в еще одной – умеренный.
Во время Рождества стоит воздержаться от походов на высокогорье, предупредили в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.
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Из-за снегопадов и метели значительная лавинная опасность (3 уровень) ожидается в трех областях:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Черновецкой.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,
– пояснили метеорологи.
В это же время в горных регионах Львовской области умеренная снеголавинная опасность второго уровня.