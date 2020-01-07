Возможны снежные лавины: на Рождество в украинских Карпатах объявили штормовое предупреждение

Туристов предупредили о штормовой опасности во вторник, 7 января, в Украинских Карпатах. Сразу в трех областях сохраняется значительный уровень лавинной опасности, в еще одной – умеренный.

Во время Рождества стоит воздержаться от походов на высокогорье, предупредили в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра. Важно! В Карпатах начался сезон снежных лавин: карта самых опасных мест Из-за снегопадов и метели значительная лавинная опасность (3 уровень) ожидается в трех областях: Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновецкой. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,

– пояснили метеорологи. В это же время в горных регионах Львовской области умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

Карта региона, где объявлено штормовое предупреждение