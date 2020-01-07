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      Возможны снежные лавины: на Рождество в украинских Карпатах объявили штормовое предупреждение

      9 Читати новину українською
      Украинцев предупредили о снеголавинной опасности в Рождество / travel.tochka.net

      Туристов предупредили о штормовой опасности во вторник, 7 января, в Украинских Карпатах. Сразу в трех областях сохраняется значительный уровень лавинной опасности, в еще одной – умеренный.

      Во время Рождества стоит воздержаться от походов на высокогорье, предупредили в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

      Важно! В Карпатах начался сезон снежных лавин: карта самых опасных мест

      Из-за снегопадов и метели значительная лавинная опасность (3 уровень) ожидается в трех областях:

      • Закарпатской;
      • Ивано-Франковской;
      • Черновецкой.

      Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,
       пояснили метеорологи.

      В это же время в горных регионах Львовской области умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

      штормовое предупреждение, Карпаты
      Карта региона, где объявлено штормовое предупреждение

      12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      6 января
      2136
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Карпаты Непогода в Украине Погода
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