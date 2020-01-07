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      Можливе сходження лавини: на Різдво в українських Карпатах оголосили штормове попередження

      18 Читать новость на русском
      Українців попередили про сніголавинну небезпеку у Різдво / travel.tochka.net

      Туристів попередили про штормову небезпеку у вівторок, 7 січня, в Українських Карпатах. Одразу у трьох областях зберігається значний рівень лавинної небезпеки, у ще одній – помірний.

      Під час Різдва варто утриматися від походів на високогір'я, попередили у Відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

      Важливо! У Карпатах розпочався сезон снігових лавин: карта найнебезпечніших місць

      Через снігопади та хуртовини значна лавинна небезпека (3 рівень) очікується у трьох областях:

      • Закарпатській;
      • Івано-Франківській;
      • Чернівецькій.

      Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
      – пояснили метеорологи.

      У цей же час у гірських регіонах Львівської області помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

      штормове попередження, Карпати
      Карта регіону, де оголошено штормове попередження

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Карпати
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