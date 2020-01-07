Можливе сходження лавини: на Різдво в українських Карпатах оголосили штормове попередження

Туристів попередили про штормову небезпеку у вівторок, 7 січня, в Українських Карпатах. Одразу у трьох областях зберігається значний рівень лавинної небезпеки, у ще одній – помірний.

Під час Різдва варто утриматися від походів на високогір'я, попередили у Відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру. Важливо! У Карпатах розпочався сезон снігових лавин: карта найнебезпечніших місць Через снігопади та хуртовини значна лавинна небезпека (3 рівень) очікується у трьох областях: Закарпатській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,

– пояснили метеорологи. У цей же час у гірських регіонах Львівської області помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

Карта регіону, де оголошено штормове попередження