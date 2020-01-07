Можливе сходження лавини: на Різдво в українських Карпатах оголосили штормове попередження
Туристів попередили про штормову небезпеку у вівторок, 7 січня, в Українських Карпатах. Одразу у трьох областях зберігається значний рівень лавинної небезпеки, у ще одній – помірний.
Під час Різдва варто утриматися від походів на високогір'я, попередили у Відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
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Через снігопади та хуртовини значна лавинна небезпека (3 рівень) очікується у трьох областях:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
– пояснили метеорологи.
У цей же час у гірських регіонах Львівської області помірна сніголавинна небезпека другого рівня.