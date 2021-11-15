Возможны отзывы депутатов: новый руководитель "Слуги" хочет провести аудит партии
Источник:24 канал
Новый глава "Слуги народа" Елена Шуляк хочет провести так называемый аудит партии. Кроме того, политик предлагает сделать некоторые изменения в структуре политсилы.
Шуляк рассказала, что политсила обратилась к руководителям областных организаций, чтобы провести собрание и получить отчеты представителей партии. По словам политик, все, чтобы "оценить, правильно ли они придерживаются курса и предвыборной программы".
Важно "Слуги народа" избрали нового председателя партии
Местные депутаты могут быть отозваны, если они нарушают и не выполняют определенные обещания,
– подчеркнула политик.
Изменения в структуре партии
- Новый руководитель "слуг" планирует создать новый высший руководящий орган – дисциплинарную комиссию.
- Кроме того, политик предлагает перезагрузить политический совет партии, создать орган повседневного оперативного управления – президиум политсовета.
- Шуляк проконсультируется с членами политсовета и Национального совета общин, чтобы внести на рассмотрение съезда новую редакцию устава.
- Шуляк также анонсировала подготовку новой редакции программы партии.
- Также обещает создать новые форматы взаимодействия партии с фракцией в парламенте и местных советах.
Что известно о назначении Шуляк
На съезде "Слуги народа" 15 ноября нардепы избрали новую главу партии – Елену Шуляк. Она заменит на должности Александра Корниенко, ставшего вице-спикером парламента.
Кандидатура Шуляка была единственной, которую рассматривали на съезде. Ранее Корниенко отмечал, что Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.