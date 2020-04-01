Возьмут ли Зеленского обратно в "Квартал 95": ответ руководителя

Художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заверил, что после президентства Владимира Зеленского охотно возьмут обратно на работу. По словам Кошевого, они с президентом до сих пор остались лучшими друзьями.

До своего президентства именно Владимир Зеленский занимал пост художественного руководителя "Квартала 95". После этого Кошевой обещает вернуть президенту его предыдущую должность. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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Евгений Кошевой признается, что коллектив очень потерял из-за того, что их "коллега и друг Вова" стал Президентом Украины. Сам он пожаловался на ситуацию, когда 15 лет находился под руководством Зеленского, а потом в один момент все свалилось ему на голову.

Вова выполнял несколько обязанностей – он был и художественным руководителем, и менеджером. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь все разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал,

– рассказал художественный руководитель "Квартала 95".

Кроме того, Кошевой уверяет, что до сих пор остался лучшим другом Владимира Зеленского. Впрочем, они в последнее время стали меньше общаться.

Онлайн-интервью Евгения Кошевого: смотрите видео