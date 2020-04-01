Чи візьмуть Зеленського назад у "Квартал 95": відповідь керівника

Художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий запевнив, що після президентства Володимира Зеленського залюбки візьмуть назад на роботу. За словами Кошового, вони з президентом досі залишилися найкращими друзями.

До свого президентства саме Володимир Зеленський обіймав пост художнього керівника "Кварталу 95". Після цього Кошовий обіцяє повернути президенту його попередню посаду. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Євген Кошовий зізнається, що колектив дуже втратив через те, що їхній "колега і друг Вова" став Президентом України. Сам він поскаржився на ситуацію, коли 15 років перебував під керівництвом Зеленського, а тоді в один момент все звалилося йому на голову.

Вова виконував декілька обов'язків – він був і художнім керівником, і менеджером. Ці посади, які він обіймав в одній особі, це вдавалось тільки йому. А тепер усе розійшлося до інших людей. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив,

– розповів художній керівник "Кварталу 95".

Крім того, Кошовий запевняє, що досі залишився найкращим другом Володимира Зеленського. Втім вони останнім часом стали менше спілкуватися.

Онлайн-інтерв'ю Євгена Кошового: дивіться відео