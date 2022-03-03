Российские убийцы пытаются прорваться на николаевском направлении, но местные оказывают тотальное сопротивление. Сейчас обстрелы слышны в Вознесенске.

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Очевидцы опубликовали видео. На нем слышно, как обстреливают город и звучит сигнализация на автомобилях.

Преступления россиян на Николаевщине

Российские убийцы переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попасть на территорию Николаева. Местным следует быть очень внимательными и осторожными. Пока известно, что на территории микрорайона Болгарка в Николаеве примерно 30 рашистов переоделись в гражданскую одежду и пытаются проникнуть на территорию города по другой берег реки.

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