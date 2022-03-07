Об опасности сообщили в 13:39. В таких случаях нельзя медлить.

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Как действовать

В укрытии нужно быть, пока из официальных источников не сообщат, что угроза миновала. Раньше выходить нельзя. Эти правила спасают жизни!

Ночь в регионе была довольно сложной. Россияне обстреляли Николаев из ракетных систем залпового огня. Орки хотели наступать, но ВСУ дали отпор.

К слову, около 13:42 воздушную опасность объявили в Одессе.

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