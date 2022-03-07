Про небезпеку повідомили о 13:39. У таких випадках не можна зволікати.

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Як діяти

В укритті потрібно бути, поки з офіційних джерел не повідомлять, що загроза минула. Раніше виходити не можна. Ці правила рятують життя!

Ніч у регіоні була доволі складною. Росіяни обстріляли Миколаїв із ракетних систем залпового вогню. Орки хотіли наступати, але ЗСУ дали відкоша.

До слова, близько 13:42 повітряну небезпеку оголосили в Одесі.



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