В Вознесенске и Умани раздаются сирены

Воздушная тревога была объявлена в Вознесенске Николаевской области и Умани Черкасской области. Сейчас там раздаются сирены оповещения.

Тревогу объявили в 07:36. Всем жителям этих городов нужно срочно спрятаться в укрытии, сообщает 24 канал.

Важно Оккупанты не могут добиться успеха и обстреливают жилые кварталы крупных городов, – ВСУ

Находитесь в бомбоубежище до официального сообщения об отбое тревоги. К тому времени выходить из укрытия – небезопасно.

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