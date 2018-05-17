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Возникновение жизни на Земле: ученые сделали грандиозное открытие

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РНК
РНК

Ученые Совета медицинских исследований, вероятно, раскрыли тайну возникновения жизни на Земле. Они подозревают, что оно развилось из так называемого первичного бульона – РНК.

Об этом пишет Naked science.

РНК подобная ДНК, но по структуре она проще, так как состоит из одной цепи. При этом она также может складывается в трехмерные формулы и создавать химические реакции. Единственное, что она не может делать в таком состоянии, – копировать себя. Но в обычном состоянии рибонуклеиновая кислота может практически все.

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Проблема ее саморепликации долгое время ставила в тупик биологов и сейчас, похоже, они нашли выход.

Обычно саморепликация происходит путем добавления по одной химической базе (таких как аденин, гуанин и т.д.) к стандартной РНК, но команда ученых из лаборатории молекулярной биологии Британского совета медицинских исследований создала новый тип рибозима, который добавляет по три базы за раз. Это позволяет РНК достигать долгожданной способности к репликации своих трехмерных версий, тем самым предоставляя модель зарождения жизни на Земле.

Но есть одна проблема: сегодня ни один организм на планете не реплицируется подобным образом. Это может означать, что либо люди создали совершенно новый способ репродукции РНК, или тайна ее репликации была биологически потеряна много веков назад. Или РНК смогла превратиться из цепи химических элементов в зародышевую форму жизни, а мы случайно наткнулись на такой альтернативный метод.

Теги: Новости Украины наука
Источник: 24 Канал
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