Виникнення життя на Землі: науковці зробили грандіозне відкриття

Вчені Ради медичних досліджень, ймовірно, розкрили таємницю виникнення життя на Землі. Вони підозрюють, що воно розвинулося з так званого первинного бульйону – РНК.

Про це пише Naked science.

РНК подібна до ДНК, але по структурі вона простіша, бо складається з одного ланцюга. При цьому вона також може складатися в тривимірні формули та створювати хімічні реакції. Єдине, що вона не може робити в такому стані, - копіювати себе. Але в звичайному стані рибонуклеїнова кислота може практично все.

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Проблема її самореплікаціі довгий час ставила в тупик біологів і зараз, схоже, вони знайшли вихід.

Зазвичай самореплікаціі відбувається шляхом додавання по одній хімічних баз (таких як аденін, гуанін і так далі) до стандартної РНК, але команда вчених з лабораторії молекулярної біології Британської ради медичних досліджень створила новий тип рибозима, який додає по три бази за раз. Це дозволяє РНК досягати довгоочікуваної здатності до реплікації своїх тривимірних версій, тим самим надаючи модель зародження життя на Землі.

Але є одна проблема: сьогодні жоден організм на планеті не реплицируется подібним чином. Це може означати, що або люди створили абсолютно новий спосіб репродукції РНК, або таємниця її реплікації була біологічно загублена багато століть назад. Або ж РНК змогла перетворитися з ланцюга хімічних елементів в зародкову форму життя, а ми випадково натрапили на такий альтернативний метод.