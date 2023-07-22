Ryanair рассматривает два плана по Украине. Об этом заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири.

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Когда могут заработать авиаперелеты

Глава авиакомпании допустил возобновления полетов в наше государство до 2023 года.

Рассматриваем два плана: один – когда война окончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года,

– сказал он.

О'Лири добавил, что Министерство восстановления работает над тем, чтобы запустить некоторые рейсы в Киев и Львов уже в 2023 году.

Что нужно для возобновления рейсов

Как пояснил исполнительный директор, этот вариант может произойти только при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства. Киев должен убедить Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и страховые компании, что это безопасно.

Он привел пример с Израилем, где гражданская авиация продолжает летать. Самолеты каждый день садятся в Тель-Авиве. Хотя этот город расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда ХАМАС запускает ракеты. По его словам, было определено, что там летать безопасно, а израильские власти способны защитить самолеты. Поэтому глава Ryanair не видит причин, почему его компания не может вернуться в Украину, и призывает быть оптимистами.

Украина работает над полным или частичным открытием своего авиапространства