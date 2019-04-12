Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику

В Одессе снова заговорили о проекте свободной экономической зоны, который ранее активно продвигали пророссийские политики. И этот проект – вполне реальная угроза для существования экономики страны, на которую никоим образом не повлияет результат выборов президента.

В том, что такое "Порто-франко", к чему тут сепаратизм и чем рискуют украинцы, если этот проект реализуют, – разбирались журналисты "24" канала.

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С исторической точки зрения – это такой порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров или имеет благоприятные таможенные правила.

В современности – это идея о создании специальной (свободной) экономической зоны (СЭЗ), которую продвигали бывшие регионалы, а ныне народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович и Сергей Кивалов. Активнее всего они носились с этой идеей в 2014-2016 годах. В обсуждении проект получил абсолютно историческое название – "Порто-франко".

За этот период депутаты несколько раз подавали различные законопроекты, которые сводились к одной и той же идеи: на 30 лет в пределах Одесской области снизить ставки за аренду, коммунальные тарифы и отказаться от взимания налога на добавленную стоимость на Одесской таможне. Также предлагалось, что зарегистрированные в Одесской области компании смогли бы три года вообще не платить налог на прибыль, а потом еще три года платить только половину.

Эту же идею Кивалов пытался развивать и в Одесском горсовете. Там в 2016 году появилось межфракционное объединение "За Порто-франко". В него вошла фракция "Оппозиционного блока" и фракция "Украинской морской партии" Кивалова. Параллельно у группы депутатов, которые выступали за создание "Порто-франко", возникла и группа противников, которые называли эту идею "красивой вывеской для сепаратизма".

Здесь дьявол прячется в деталях. Как пояснил активист ОО "Оберег" Вадим Лабас, хитрость в том, что СЭЗ предлагают сделать не в пределах порта или города, а в пределах целой области.

Украинское законодательство позволяет нам иметь СЭЗ. Только. Когда речь идет о создании специальной экономической зоны в пределах целой области, то это – угроза конституционному устройству страны. В законе о СЭЗ на область предлагают не просто свободную экономическую зону. Там предлагают предоставлять широкие полномочия местным властям с возможностью определения своего вектора развития для региона. То есть, по сути, это – изменение области на автономию с широкими правами,

– пояснил он.

Чем завершаются в текущих условиях истории украинских автономий – мы помним на примере ныне оккупированных регионов Украины.

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Потому что Одесский городской глава Геннадий Труханов на днях распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Согласно документу, который опубликован на сайте горсовета, возглавит группу вице-мэр Павел Вугельман, а его сопредседателем станет бывший глава ОГА во времена президента Кучмы Сергей Гриневецкий. Также в ее состав войдут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и Администрации морских портов Украины.

В свое время Гриневецкий, как пишут СМИ, был одним из главных организаторов скандального Северодонецкого съезда, который состоялся в 2008 году – еще до прихода к власти Виктора Януковича. Там депутаты всех уровней из восточных и южных областей Украины, собрались под лозунгами "создания федерации", "независимости Юго-Восточного региона" и создания на базе Одесской области так называемого "Новороссийского края".

О какой именно зоне сейчас идет речь – никто не уточняет. Но, скорее всего, о той самой, которую несколько лет назад уже продвигали пророссийские политики Одессы, агитируя за так называемую "зону Порто-франко". Причем список рабочей группы по этому вопросу был создан ориентировочно тогда же. Сейчас его просто увеличили вдвое. Активисты также обращают внимание на то, что перед обновлением состава группы в горсовете Одессы, прошла встреча Рабиновича (который, как мы помним, продвигал идею СЭЗ в парламенте) с Трухановым.

Тезисы о такой экономической "автономизации" областей Украины с последующим ее разделением по экономическому принципу были "планом Б" Кремля в первые годы войны, которая началась в 2014 году. После того, как попытки организовать так называемую "Бессарабскую народную республику" (подобную псевдореспубликам боевиков "ДНР" и "ЛНР") в Одессе с громким треском провалились, идейные организаторы сепаратистских движений вернулись к не таким очевидным сценариям. И начали активно продвигать историю с созданием "свободных экономических зон".

Кивалов, как писали СМИ, в свое время даже пытался расписать "конституцию" для такой новой экономической вариации на тему "Одесской народной республики".

О том, как развивались проекты Кремля с "ползучей федерализации" Украины, журналисты уже не раз подробно писали, когда анализировали опубликованные хакерами переписки тогдашнего советника президента России Владислава Суркова. Проект "Одесса за Порто-франко" тогда, как писали журналисты, был одним из самых приоритетных. Более того, он функционировал даже несмотря на то, что деньги его участникам выдавали не сразу и не в полном объеме. В 2016 году практически все эти проекты были свернуты, впоследствии самого Суркова уволили с должности.

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Сейчас, судя по всему, проект решили разморозить и попробовать протолкнуть еще раз. При чем реализовать его Кремль постарается, независимо от того, чем завершатся президентские выборы.

Большим количеством проблем. Для самой Одессы – боевыми действиями на улицах города. Для всей Украины – это может означать потерю портов Одесской области. Морские порты у нас являются наиболее важным элементом логистической инфраструктуры страны. Именно через них проходит основной вал всего того, чем Украина торгует с миром. Если порты у нас забрать – это может означать вполне реальный обвал экономики, который затронет каждого украинца.