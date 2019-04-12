11:27
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику

      159 Читати новину українською
      Труханов вспомнил о российском проекте "Порто-франко" в Одессе
      Труханов вспомнил о российском проекте "Порто-франко" в Одессе / 24 канал

      В Одессе снова заговорили о проекте свободной экономической зоны, который ранее активно продвигали пророссийские политики. И этот проект – вполне реальная угроза для существования экономики страны, на которую никоим образом не повлияет результат выборов президента.

      В том, что такое "Порто-франко", к чему тут сепаратизм и чем рискуют украинцы, если этот проект реализуют, – разбирались журналисты "24" канала.

      Читайте также: Волкер назвал двоих людей, от которых зависит, завершит ли Россия войну на Донбассе

      Что такое "Порто-франко"?

      С исторической точки зрения – это такой порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров или имеет благоприятные таможенные правила.

      В современности – это идея о создании специальной (свободной) экономической зоны (СЭЗ), которую продвигали бывшие регионалы, а ныне народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович и Сергей Кивалов. Активнее всего они носились с этой идеей в 2014-2016 годах. В обсуждении проект получил абсолютно историческое название – "Порто-франко".

      За этот период депутаты несколько раз подавали различные законопроекты, которые сводились к одной и той же идеи: на 30 лет в пределах Одесской области снизить ставки за аренду, коммунальные тарифы и отказаться от взимания налога на добавленную стоимость на Одесской таможне. Также предлагалось, что зарегистрированные в Одесской области компании смогли бы три года вообще не платить налог на прибыль, а потом еще три года платить только половину.

      Эту же идею Кивалов пытался развивать и в Одесском горсовете. Там в 2016 году появилось межфракционное объединение "За Порто-франко". В него вошла фракция "Оппозиционного блока" и фракция "Украинской морской партии" Кивалова. Параллельно у группы депутатов, которые выступали за создание "Порто-франко", возникла и группа противников, которые называли эту идею "красивой вывеской для сепаратизма".

      Что с этим "Порто-франко" не так?

      Здесь дьявол прячется в деталях. Как пояснил активист ОО "Оберег" Вадим Лабас, хитрость в том, что СЭЗ предлагают сделать не в пределах порта или города, а в пределах целой области.

      Украинское законодательство позволяет нам иметь СЭЗ. Только. Когда речь идет о создании специальной экономической зоны в пределах целой области, то это – угроза конституционному устройству страны. В законе о СЭЗ на область предлагают не просто свободную экономическую зону. Там предлагают предоставлять широкие полномочия местным властям с возможностью определения своего вектора развития для региона. То есть, по сути, это – изменение области на автономию с широкими правами,
      – пояснил он.

      Чем завершаются в текущих условиях истории украинских автономий – мы помним на примере ныне оккупированных регионов Украины.

      Читайте также: Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон

      Почему сейчас об этом снова вспомнили?

      Потому что Одесский городской глава Геннадий Труханов на днях распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Согласно документу, который опубликован на сайте горсовета, возглавит группу вице-мэр Павел Вугельман, а его сопредседателем станет бывший глава ОГА во времена президента Кучмы Сергей Гриневецкий. Также в ее состав войдут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и Администрации морских портов Украины.

       

      В свое время Гриневецкий, как пишут СМИ, был одним из главных организаторов скандального Северодонецкого съезда, который состоялся в 2008 году – еще до прихода к власти Виктора Януковича. Там депутаты всех уровней из восточных и южных областей Украины, собрались под лозунгами "создания федерации", "независимости Юго-Восточного региона" и создания на базе Одесской области так называемого "Новороссийского края".

      О какой именно зоне сейчас идет речь – никто не уточняет. Но, скорее всего, о той самой, которую несколько лет назад уже продвигали пророссийские политики Одессы, агитируя за так называемую "зону Порто-франко". Причем список рабочей группы по этому вопросу был создан ориентировочно тогда же. Сейчас его просто увеличили вдвое. Активисты также обращают внимание на то, что перед обновлением состава группы в горсовете Одессы, прошла встреча Рабиновича (который, как мы помним, продвигал идею СЭЗ в парламенте) с Трухановым.

      При чем здесь сепаратизм?

      Тезисы о такой экономической "автономизации" областей Украины с последующим ее разделением по экономическому принципу были "планом Б" Кремля в первые годы войны, которая началась в 2014 году. После того, как попытки организовать так называемую "Бессарабскую народную республику" (подобную псевдореспубликам боевиков "ДНР" и "ЛНР") в Одессе с громким треском провалились, идейные организаторы сепаратистских движений вернулись к не таким очевидным сценариям. И начали активно продвигать историю с созданием "свободных экономических зон".

      Кивалов, как писали СМИ, в свое время даже пытался расписать "конституцию" для такой новой экономической вариации на тему "Одесской народной республики".

      О том, как развивались проекты Кремля с "ползучей федерализации" Украины, журналисты уже не раз подробно писали, когда анализировали опубликованные хакерами переписки тогдашнего советника президента России Владислава Суркова. Проект "Одесса за Порто-франко" тогда, как писали журналисты, был одним из самых приоритетных. Более того, он функционировал даже несмотря на то, что деньги его участникам выдавали не сразу и не в полном объеме. В 2016 году практически все эти проекты были свернуты, впоследствии самого Суркова уволили с должности.

      Читайте также: Террористы признали: проект "Новороссия" провалился

      Сейчас, судя по всему, проект решили разморозить и попробовать протолкнуть еще раз. При чем реализовать его Кремль постарается, независимо от того, чем завершатся президентские выборы.

      Чем это может угрожать Украине?

      Большим количеством проблем. Для самой Одессы – боевыми действиями на улицах города. Для всей Украины – это может означать потерю портов Одесской области. Морские порты у нас являются наиболее важным элементом логистической инфраструктуры страны. Именно через них проходит основной вал всего того, чем Украина торгует с миром. Если порты у нас забрать – это может означать вполне реальный обвал экономики, который затронет каждого украинца.

      blog_ava
      Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
      сегодня
      609
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Публикации Новости Одессы Терроризм
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику
      сегодня , 11:01 Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику
      Євгенія Мазур 152
      День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
      сегодня , 09:43 День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
      Настя Сукач 4188
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 апреля , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      сегодня , 08:40 Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      Блог Соцмережі 1599
      Как наказали секретаря судьи, который спас от тюрьмы 11 пьяных водителей
      11 апреля , 22:15 Как наказали секретаря судьи, который спас от тюрьмы 11 пьяных водителей
      Ірина Шиба 255
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Синоптики предупреждают об очень сильном ветре: названы регионы
       24 декабря 2017 , 11:08
      Украина – Чехия: на матче Лиги наций ожидается аншлаг
       15 октября 2018 , 18:18
      Главные новости футбола 15 октября: Англия на выезде одолела Испанию, сборная Украины готовится к важной игре Лиги наций
       16 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук