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      Возрождение традиций: в Запорожье отпраздновали казацкую масленицу

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      В Запорожье проводы зимы – уже традиционное действо для местных жителей. В этом году оно собрало более тысячи ценителей традиций. На празднике они бились мешками, мерялись силой и танцевали гопак.

      Горожане, которые пришли провожать зиму вместе с казаками имели возможность не только посмотреть на древние обряды, но и себе приобщиться к казацких забав.

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      Среди развлечений: сильные мужчины поднимали на рекорд тяжелого тыквы, при этом танцевали ногами движения гопака. Праздник не обошлося и без ярмарки, народных песен и танцев. И поскольку казаки были прежде всего войском, главное внимание было приковано к боям "стенка на стенку". Так запорожцы закаляли свой боевой строй, а еще развлекались на праздники.

       
       
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      Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

      Бои "лава на лаву" помогают почувствовать плечо своего собрата. Наша цель – зажечь огонь внутри каждого человека, чтобы они почувствовали, что являются частичкой природы, частичкой тех боевых искусств,
      – сказал тренер казацкой школы "Спас" Василий Прокопенко.

      Запорожанка Анна Евтушенко подчеркнула, что эти бои  нравятся и участникам, и болельщикам. Все потому, что в боях объединяются маленькие и взрослые.


      Бои "лава на лаву"

      А после боя казаки обязательно братаются, чтобы подчеркнуть, что они не враги.

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      Теги: Новости Украины Традиции Новости Запорожья Досуг
      Источник: 24 канал
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