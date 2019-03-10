Возрождение традиций: в Запорожье отпраздновали казацкую масленицу

В Запорожье проводы зимы – уже традиционное действо для местных жителей. В этом году оно собрало более тысячи ценителей традиций. На празднике они бились мешками, мерялись силой и танцевали гопак.

Горожане, которые пришли провожать зиму вместе с казаками имели возможность не только посмотреть на древние обряды, но и себе приобщиться к казацких забав.

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Среди развлечений: сильные мужчины поднимали на рекорд тяжелого тыквы, при этом танцевали ногами движения гопака. Праздник не обошлося и без ярмарки, народных песен и танцев. И поскольку казаки были прежде всего войском, главное внимание было приковано к боям "стенка на стенку". Так запорожцы закаляли свой боевой строй, а еще развлекались на праздники.

How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Бои "лава на лаву" помогают почувствовать плечо своего собрата. Наша цель – зажечь огонь внутри каждого человека, чтобы они почувствовали, что являются частичкой природы, частичкой тех боевых искусств,

– сказал тренер казацкой школы "Спас" Василий Прокопенко.

Запорожанка Анна Евтушенко подчеркнула, что эти бои нравятся и участникам, и болельщикам. Все потому, что в боях объединяются маленькие и взрослые.



Бои "лава на лаву"

А после боя казаки обязательно братаются, чтобы подчеркнуть, что они не враги.