Відродження традицій: як у Запоріжжі відсвяткували козацьку масницю

У Запоріжжі проводи зими вже традиційне дійство для місцевих жителів. Цього року воно зібрало понад тисячу поціновувачів традицій. На святі вони билися мішками, мірялися силою та танцювали гопака.

Городяни, які прийшли проводжати зиму разом із козаками мали нагоду не лише подивитись на давні обряди, а й собі долучитись до козацьких забав.

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Серед розваг: сильні чоловіки піднімали на рекорд важкого гарбуза, при цьому танцювали ногами рухи гопака. Свято не обійшлось і без ярмарку, народних пісень і танців. Та оскільки козаки були насамперед військом, головна увага була прикута до боїв "лава на лаву". Так запорожці гартували свій бойовий стрій, а ще розважалися на свята.

How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Бої "лава на лаву" допомагають відчути плече свого побратима. Наша мета – запалити той вогонь всередині кожної людини, щоб вони відчули, що є часточкою природи, часточкою тих бойових мистецтв,

– сказав тренер козацької школи "Спас" Василь Прокопенко.

Запоріжанка Ганна Євтушенко наголосила, що ці бої найбільше подобаються й учасникам, і вболівальникам. Все тому, що у боях єднаються маленькі та дорослі.



Бої "лава на лаву"

А після бою козаки обов'язково братаються, аби підкреслити, що вони не вороги.