В Генштабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте. Отмечают, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на приграничных территориях обстрелами.

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Захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права

Тактика оккупантов – террор. Как сообщает Генштаб, россияне продолжают производить невыборочные обстрелы украинских населенных пунктов, чем грубо нарушают нормы Международного гуманитарного права.

Только за минувшие сутки враги нанесли 3 ракетных удара. Известно, что попадание было совершено по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области.

Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины,

– отмечают в утренней сводке.

Наступательные действия оккупанты сосредоточили на следующих направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском.

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Россияне грабят ЗАЭС и пополняют свое войско осужденными женщинами

Захватчики разграбляют Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Сообщается, что недавно враги начали вывозить из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование, где проводилось повышение квалификации персонала.

Ни для кого не секрет, что российское войско несет колоссальные потери. В частности по состоянию на 12 марта общее количество ликвидированных врагов составляет 159 090 человек.

На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами,

– сообщили в Генштабе.

ВСУ уничтожают технику и личный состав врага

За сутки украинская авиация ударила по ЗРК и 6 позициям личного состава и военной техники врага. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии за это время поразили: