По мнению военного эксперта Петра Черника объективные обстоятельства для перелома на фронте могут сложиться в конце весны – начале лета. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он отметил, что именно тогда беспрецедентное количество бронетехники от союзников поступит в Украину и сложатся предпосылки для наступления.
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У врага беспрецедентные потери со времен Второй мировой войны
Он отметил, что именно поэтому россияне сейчас так сильно давят на фронте, потому что считают, что смогут оставить за собой оккупированные территории.
В том типе боевых действий, которые сейчас происходят, весеннее бездорожье сейчас больше на пользу нам. Мы находимся в активной фазе обороны и нам удобно, чтобы противник не мог передвигаться по полю, а исключительно по дорогам. А как работать на дорогах мы научились еще в начале этой войны,
– подчеркнул военный эксперт.
Враг штурмует возле Кременной: смотрите видео
По его мнению, гигантский потенциал противника успешно уничтожается. Потери личного состава у врага беспрецедентны со времен Второй Мировой войны, за исключением ирано-иракской войны, в которой погибли до 1 миллиона человек с обеих сторон.
"В стратегическом контексте постепенно и очень больно, но все же все работает на нашу стратегическую победу. Она неизбежно будет, однако помним, что только здравый смысл и терпение являются залогом этого успеха", - подчеркнул Петр Черник.
Ситуация на фронте: последние события
- Оккупационное войско имеет серьезные проблемы в районе Угледара Донецкая область. Так, недавно туда отправили российский "казачий отряд", но после первых столкновений у него значительно ухудшилась ситуация. Однако у других российских подразделений ситуация кое-где еще хуже.
- Вывод украинских военных, который наблюдается в Бахмуте, это свидетельство ротации. В город вошли наши спецназовцы. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что число украинских защитников Бахмута значительно увеличилось.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что на протяжении нескольких недель россияне пытаются вести активные действия в районе Кременной. Особенно в районах нескольких населённых пунктов, где активность врага иногда превышает действия россиян на Бахмутском направлении.