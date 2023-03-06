По мнению военного эксперта Петра Черника объективные обстоятельства для перелома на фронте могут сложиться в конце весны – начале лета. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он отметил, что именно тогда беспрецедентное количество бронетехники от союзников поступит в Украину и сложатся предпосылки для наступления.

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У врага беспрецедентные потери со времен Второй мировой войны

Он отметил, что именно поэтому россияне сейчас так сильно давят на фронте, потому что считают, что смогут оставить за собой оккупированные территории.

В том типе боевых действий, которые сейчас происходят, весеннее бездорожье сейчас больше на пользу нам. Мы находимся в активной фазе обороны и нам удобно, чтобы противник не мог передвигаться по полю, а исключительно по дорогам. А как работать на дорогах мы научились еще в начале этой войны,

– подчеркнул военный эксперт.

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По его мнению, гигантский потенциал противника успешно уничтожается. Потери личного состава у врага беспрецедентны со времен Второй Мировой войны, за исключением ирано-иракской войны, в которой погибли до 1 миллиона человек с обеих сторон.

"В стратегическом контексте постепенно и очень больно, но все же все работает на нашу стратегическую победу. Она неизбежно будет, однако помним, что только здравый смысл и терпение являются залогом этого успеха", - подчеркнул Петр Черник.

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