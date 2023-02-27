В частности в Украину уже зашли первые танки Leopard 2. Об этом 24 Каналу военный эксперт Петр Черник.

Стоит внимания Как через год изменилась помощь Запада Украине и чего ждет Киев в следующие месяцы: анализ WSJ

Когда ждать перелома в войне

Более того, не следует забывать об огромном пакете бронетехники от Соединенных Штатов. Этот пакет военной помощи для нашего государства содержит колоссальное количество разнообразной номенклатуры – более 1000 единиц.

К примеру, боевые машины пехоты M2 Bradley. Эти машины с помощью пушки могут превратить в металлолом советский БМП-2 в пределах 2 километров. А также M1296 Stryker, которая является значительно усиленным аналогом советского БТР-82.

Черник отметил, что одна наша батальонно-тактическая группа нуждается в 33 машинах. Следовательно, этот пакет сильно усугубит Силы обороны. Кроме того, в Украину направляются системы противовоздушной обороны Patriot.

В стратегическом комплексе это поможет нам улучшить защиту неба. Следовательно, позволит применять авиацию, которую мы имеем.

В таком случае к середине весны – началу лета могут сложиться предпосылки для кульминационной точки в этой фазе войны,

– предположил военный эксперт.

Черник спрогнозировал, когда ожидать точку перелома в войне: смотрите видео

Черник подчеркнул, что к соответствующим прогнозам следует относиться осторожно. Кроме того, враг изменил тактику боевых действий с больших артиллерийских валов на колоссальные пехотные волны. А захватчиков, которых можно так бросать в бой в России еще много.

Актуальное о военной помощи Украине