В частности в Украину уже зашли первые танки Leopard 2. Об этом 24 Каналу военный эксперт Петр Черник.
Стоит внимания Как через год изменилась помощь Запада Украине и чего ждет Киев в следующие месяцы: анализ WSJ
Когда ждать перелома в войне
Более того, не следует забывать об огромном пакете бронетехники от Соединенных Штатов. Этот пакет военной помощи для нашего государства содержит колоссальное количество разнообразной номенклатуры – более 1000 единиц.
К примеру, боевые машины пехоты M2 Bradley. Эти машины с помощью пушки могут превратить в металлолом советский БМП-2 в пределах 2 километров. А также M1296 Stryker, которая является значительно усиленным аналогом советского БТР-82.
Черник отметил, что одна наша батальонно-тактическая группа нуждается в 33 машинах. Следовательно, этот пакет сильно усугубит Силы обороны. Кроме того, в Украину направляются системы противовоздушной обороны Patriot.
В стратегическом комплексе это поможет нам улучшить защиту неба. Следовательно, позволит применять авиацию, которую мы имеем.
В таком случае к середине весны – началу лета могут сложиться предпосылки для кульминационной точки в этой фазе войны,
– предположил военный эксперт.
Черник спрогнозировал, когда ожидать точку перелома в войне: смотрите видео
Черник подчеркнул, что к соответствующим прогнозам следует относиться осторожно. Кроме того, враг изменил тактику боевых действий с больших артиллерийских валов на колоссальные пехотные волны. А захватчиков, которых можно так бросать в бой в России еще много.
Актуальное о военной помощи Украине
- 26 февраля в Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине.
- На этот раз в пакете, который Эстония передала Украине для защитников, будет оружие и оборудование. Речь идет о полевом мобильном госпитале Role 2, автоматах и пистолетах, БпЛА, тепловизорах, генераторах, зарядных устройствах, а также одежде.
- Болгария возобновляет производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Так, предприятие Терем в болгарском городе Костенец прекратило производство снарядов в 1988 году, а в январе 2022 года возобновило их производство.
- Германия продолжает предоставлять Украине оружие и технику. Более того, Берлин увеличил количество помощи и решил оказать 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.