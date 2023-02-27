Зокрема, в Україну вже зайшли перші танки Leopard 2. Про це 24 Каналу військовий експерт Петро Черник.
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Коли очікувати перелому у війні
Ба більше, не слід забувати про величезний пакет бронетехніки від Сполучених Штатів. Цей пакет військової допомоги для нашої держави містить колосальну кількість різноманітної номенклатури – понад 1000 одиниць.
Наприклад, бойові машини піхоти M2 Bradley. Ці машини за допомогою гармати можуть перетворити на брухт радянський БМП-2 у межах 2 кілометрів. А також – M1296 Stryker, яка є значно посиленим аналогом радянського БТР-82.
Черник зауважив, що одна наша батальйонно-тактична група потребує 33 машини. Отже, цей пакет сильно посилить Сили оборони. Окрім того, до України прямують системи протиповітряної оборони Patriot.
У стратегічному комплексі це суттєво допоможе нам покращити захист неба. А отже, дозволить застосовувати авіацію, яку ми маємо.
У такому разі на середину весни – початок літа можуть скластися передумови для кульмінаційної точки у цій фазі війни,
– припустив військовий експерт.
Черник спрогнозував, коли очікувати точку перелому у війні: дивіться відео
Черник підкреслив, що до відповідних прогнозів слід ставитися обережно. Крім того, ворог змінив тактику бойових дій з великих артилерійських валів на колосальні піхотні хвилі. А загарбників, яких можна отак кидати в бій у росії ще багато.
Актуальне про військову допомогу Україні
- 26 лютого до Києва прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.
- Цього разу у пакеті, який Естонія передала Україні для захисників, буде зброя та обладнання. Мовиться про польовий мобільний шпиталь Role 2, автомати та пістолети, БпЛА, тепловізори, генератори, зарядні пристрої, а також одяг.
- Болгарія відновлює виробництво радянських 122-міліметрових артилерійських боєприпасів для Збройних Сил України. Так, підприємство "Терем" у болгарському місті Костенець припинило виробництво снарядів у 1988 році, а у січні 2022 року відновило їхнє виробництво.
- Німеччина продовжує надавати Україні зброю та техніку. Ба більше, Берлін збільшив кількість допомоги й вирішив надати 300 тисяч снарядів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard.