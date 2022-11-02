ВСУ продемонстрировали большой успех в Запорожской области. За предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в Токмаке и Мелитополе.

Кстати, ВСУ закрепляются на освобожденных территориях: готовят новое наступление.

Коллаборанты периодически гибнут и отказываются сотрудничать с врагом. Следовательно, оккупанты проводят конкурсы на замещение вакантных "должностей" в так называемых "органах оккупационных властей" в Запорожье.

Бегство коллаборантов из Горностаевки

Идет так называемая "эвакуация" местных жителей из временно оккупированной Херсонской области. Проводят даже эвакуацию гражданских из отдельных населённых пунктов левобережья.

Кроме того, из населенного пункта Горностаевка вывозят коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.

Местным жителям Новой Збурьевки оккупанты дали 3 дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию России. Людям ставят условия, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной, хотя фактически она уже такова.

С 27 октября захватчики начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. Оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых выехали на подконтрольную территорию Украины.

Обстрелы по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Белоруссия поддерживает агрессию России. Следовательно, сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения дронов из Беларуси.

На других направлениях оккупанты обстреливают из всего возможного оружия:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледар;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледар; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское; на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка; в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

ВСУ уничтожили ПВО захватчиков

Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 20 ударов. Позажены районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств ПВО.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

3 других важных военных объекта противника.

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